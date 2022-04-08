الأكبر في تاريخه.. 10 أضعاف مساحته الحالية وبطاقة 66 ألف مُصلٍ

انطلاقاً من حرص قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالمعالم الإسلامية التاريخية والمحافظة عليها، أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إطلاق أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء، وتطوير المنطقة المُحيطة به، ووجّه بتسمية المشروع باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.ويهدف مشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء وتطوير المنطقة المُحيطة به، إلى رفع المساحة الإجمالية للمسجد لـ50 ألف متر مُربع بواقع 10 أضعاف مساحته الحالية، وبطاقة استيعابية تصل إلى 66 ألف مُصلٍ، إذ يُعد المشروع أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء مُنذ إنشائه في السنة الأولى من الهجرة.- استيعاب أكبر عدد من المصلين في أوقات المواسم والذروات- إبراز الأهمية الدينية وتوثيق الخصائص التاريخية لمركز قباء- رفع المساحة من 5035 متراً مُربعاً إلى 50 ألف متر مُربع- إثراء تجربة الزائر التعبدية والثقافية عبر المواقع التاريخية- تطوير وإحياء المواقع التاريخية لتشمل 57 موقعاً- ربط مسجد قباء الحالي بساحات مظللة من الجهات الأربع- رفع كفاءة مبنى المسجد القائم حالياً بمنظومة خدمات- تحسين شبكة الطرق والبنية التحتية المحيطة بالمسجد- إيجاد حلول جذرية للزحام وتعزيز أمن وسلامة المصلين- تطوير وإحياء المواقع والآثار النبوية ضمن نطاق المسجد