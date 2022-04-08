وصل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أمس، إلى المدينة المنورة.وكان في استقبال ولي العهد، لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل.وقد وصل بمعية ولي العهد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وعدد من الوزراء.