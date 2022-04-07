تنطلق أعمال اجتماع الدورة الـ (151) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، اليوم (الخميس)، بحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون، وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض.

ويرأس الاجتماع، وزير الخارجية - رئيس الدورة الحالية - للمجلس الوزاري الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن المجلس الوزاري سيبحث عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي صدرت عن القمة الـ (42) بالرياض، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمستجدات التي تشهدها المنطقة.