بدأ 650 شابا وشابة من مراكز أحياء مكة المكرمة نشاطهم الطوعي في خدمة الصائمين والمعتمرين منذ أول يوم في رمضان.وأوضح مدير عام جمعية مراكز الأحياء ومشروع تعظيم البلد الحرام الدكتور طلال اللهيبي أن المشروع يعنى بخدمة المعتمرين بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، مؤكداً أن الأنشطة التي يقدمها في موسم رمضان تشمل خدمة دفع العربات بالشراكة مع الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بالرئاسة العامة وتنظيم وإرشاد المصلين والمعتمرين داخل الحرام وفي ساحاته، وتنظيم وإرشاد الزوار في المنطقة المركزية بالشراكة مع قوات الطوارئ الخاصة للتوعية بحق الطريق، إلى جانب المساهمة في تنظيم مواقف سيارات المعتمرين بمواقف كدي والجمرات ومواقف الأمير متعب. وأبان أن الشباب المشاركين تلقوا تدريبات مكثفة في ثقافة التعظيم ومهارات التعامل مع وفود الرحمن لتنفيذ المهمات.