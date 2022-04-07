خالد قهوجي، لاعب الأهلي والاتحاد والربيع، الذي أمتع الجمهور بموهبته الكروية العالية، يستجيب لدعوة «عكاظ» للمسامرة واستعادة أحاديث الذكريات، وهنا الردود المقتضبة بحكم طبيعة شهر الصوم.برامج النهار•• متى بدأت الصيام؟• مبكراً ربما في سن السابعة أو الثامنة، وكنت أحظى بتشجيع من والديّ على ذلك.•• ما الذكريات الأثيرة لديك عن رمضان؟• تختلف كثير من الأمور مع مرور السنوات، لكن الصيام في مدينة القنفذة سابقا له نكهة خاصة محببة إلى قلبي.•• هل تعد برنامجاً للشهر الكريم؟•• في النهار.•• أين تفضّل قضاء شهر الصيام؟• أحرص على وجودي مع أسرتي عند قدوم شهر رمضان المبارك.أنا محور•• كم رمضان صمته خارج الوطن؟• لم أصم خارج الوطن إلا 3 أيام.•• هل تدخل المطبخ، وما الذي تجيده من طبخات؟• خانتي في المطبخ (محور) وأقوم بدور مساعد فقط فأنا لا أجيد شيئاً من الطبخات.•• من تدعو لمائدة الإفطار؟• كل من يحب خالد قهوجي أو يفرح للقائه، ويظل الأمير نواف بن عبدالعزيز بن تركي الشخصية الأقرب لخالد قهوجي التي أدعوها للإفطار سوياً.روتين دائم•• ما وجباتك المفضلة؟• أنا روتيني منذ أعوام، على نفس الحال، إثر الصلاة أتناول الشوربة والسمبوسة وأترك الطبق الرئيسي لاختيار أمي أو زوجتي حفظهما الله.•• كيف تقضي يوم الصيام؟•أصحو مبكرا وأستغل النهار في الأعمال الخاصة ومتابعة العمل في جمعية رعاية الرياضيين الخيرية، وزيارة الأصدقاء والأماكن في جدّة، والمساء للمدرسة الإسبانية.•• من تفتقد في رمضان؟• والدي رحمة الله عليه.أقرأ عن أشخاص •• برنامجك التلفزيوني المفضّل؟• أحب برامج الكوميديا ثم المسلسلات التاريخية أو التي تحكي قصة شخصيات اعتبارية في المجتمع.•• كم ساعة تقرأ، وما أبرز الكتب المفضّلة؟• أحب القراءة ولا أعطي لها وقتا محددا، كما لا يوجد لديّ اتجاه معين للقراءة، فهناك نصيب للتاريخ والسياسة والدين والقصص.•• ومن كاتبك الذي تحب أن تقرأ له؟• أحب أن أقرأ عن أشخاص وليس لأشخاص.•• عادة رمضانية تتمنى عودتها؟• لا أعرف ولكني أفتقد الكثير مما كنت أحبه في السابق بشهر رمضان.•• دعاء رمضاني لا تمل تكراره؟• اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.•• قارئ تؤثر سماع تلاوته؟• أحمد العجمي.•• هل تصوم عن مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان؟• لا أتابعها سوى في وقت الفراغ بعد انتهاء عملي إن أمكن.أكره العصبية•• تطبيق في هاتفك تعيش فيه وقتاً أكثر من جيرانه على شاشة الهاتف؟• تيك توك.•• عادة رمضانية تود الإقلاع عنها؟• عصبية الناس والتبذير في سفر الطعام.•• خلق رمضاني تود لو أنه يستمر طيلة الـ١١ شهراً الباقية؟• التسامح.•• ما الطبق الرمضاني الذي أعدته والدتك وتود أن تذوقه بذات الطعم؟• كل ما تقدمه أمي يستحق الإشادة ومن الصعب تحديد صنف عن آخر.•• ماذا تردد بينك وبين نفسك؟• الدعاء والاستغفار.