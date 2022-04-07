أعادت «جيب من بيتك» أهالي مخطط حي العنود بأم السباع في الطائف إلى الإفطار الجماعي في الحي بعد انقطاع دام عامين إثر جائحة كورونا. واتفق السكان على الاجتماع مساء البارحة؛ شريطة أن يكون الإفطار من طبخ المنزل دون الشراء من المطاعم، إذ يجتمع الجيران على وجبة الإفطار مباركين لبعضهم البعض حلول شهر رمضان.وثمن الأهالي البادرة التي تساهم في التكاتف الاجتماعي المعهود بين السكان والأهالي، بعد أن غيبتهم الجائحة عامين، مطالبين باستمرار مثل هذه الاجتماعات بين الجيران.