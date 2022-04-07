وجه مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة الباحة الخطباء والأئمة والمؤذنين بتأخير موعد أذان المغرب لمدة 3 دقائق عن توقيت أم القرى، وتضمن خطاب التوجيه مراعاة خصوصية غروب الشمس في منطقة الباحة، إذ إن سكان الأشفية والقُرى المعتلية في الجبال يرون قرص الشمس وقت الأذان ما يتنافى مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم "إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم".

وبنى المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية تعميمه على خطاب مفوض الإفتاء مدير عام فرع البحوث العلمية والإفتاء بمنطقة الباحة المؤكد على تأخير أذان المغرب 3 دقائق عن تقويم أم القرى ليتوافق مع وقت غروب الشمس.