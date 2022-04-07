ضبطت الهيئة العامة للعقار أمس الأربعاء، منصة عقارية لمخالفتها معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها وضوابط الإعلانات العقارية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية، وتمثلت تجاوزات المنصة الإلكترونية في السماح للإعلان من قبل أشخاص غير سعوديين، والإعلان من غير ذي صفة (مالك، أو مفوض)، وعدم تضمين الإعلان (رقم المعلن أو وثيقة عمل حر)، وعدم ذكر حدود وأطوال العقار محل الإعلان.

وقامت الهيئة بإحالة المنصة الإلكترونية المخالفة إلى الجهات لتطبيق النظام بحقها، مبينة أنَّ العقوبات المترتبة على هذه المخالفات تصل إلى مليون ريال سعودي كغرامة مالية.

ووجّهت الهيئة كافة القنوات الإلكترونية ومنافذ الإعلانات بأهمية الالتزام بأحكام ضوابط الإعلانات العقارية ومعايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية التي يمكن الاطلاع عليها من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة، وأنها مستمرة في متابعة ورصد جميع تجاوزات ومخالفات الإعلانات العقارية، وإيقاع العقوبات النظامية بحقها وفقًا للأنظمة؛ لحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري ولضمان المنافسة العادلة بين المنصات العقارية الإلكترونية، وحماية حقوق المستفيدين ومزودي الخدمات.

وحثت الهيئة العامة للعقار كافة المستفيدين والمتعاملين مع المنصات والمكاتب العقارية على تقديم بلاغاتهم بشأن المخالفات من خلال موقع الهيئة الإلكتروني: www.rega.gov.sa.