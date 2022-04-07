أعلن فندق فورسيزونز الرياض في برج المملكة عن عودة الخيمة الرمضانية الأسطورية في قاعة المملكة، لتزويد الضيوف بأفضل تجربة إفطار في المدينة خلال الشهر الفضيل.

وترحب خيمة قاعة المملكة بالضيوف بزخارف فاخرة تنضح بالأناقة العربية. تعرض الخيمة لمسات باللونين الأبيض والذهبي جنبًا إلى جنب مع الحلي ذات المظهر التقليدي الفاتن لتجربة فاخرة حقًا تكمل روائع فنون الطهي.

سيقدم فريق الطهي في الفندق للضيوف النكهات الأصلية والتقليدية بما في ذلك قائمة طعام تضم أكثر من 100 وصفة مقدمة في 7 أركان طهي مختلفة. ستشمل المأكولات التقليدية الأوزي السعودي الأصيل، والمشاوي النضرة من فرن جوسبر بالفحم، والأطباق الآسيوية المتخصصة بما في ذلك أكواب السوشي، وبيتزا العجين المخمر من فرن البيتزا الحجري وغيرها، بالإضافة إلى الحلويات مثل الكنافة والجيلاتو ونافورة الشوكولاتة.

الشيف التنفيذي في فندق فورسيزونز ستيفانو أندريولي يقول: «سيستمتع الضيوف هذا العام بإبداعات طهي استثنائية مع بوفيه مناسب للعائلات بما في ذلك زوايا الطهي الحي، واستعراض المواهب المتنوعة للطهاة لدينا ومجموعة واسعة من الأطباق السعودية والعالمية». وأضاف: «تم إعداد كل طبق لمفاجأة ضيوفنا وإسعادهم.»

يمكن للضيوف أيضًا الاستمتاع بوجبة إفطار حصرية مع عرض «طاولة الشيف» الذي يتميز بزخارف مائدة خاصة وخدمة الخادم الشخصي وطبق توصية الشيف الذي يتم تقديمه إلى طاولتك وغير ذلك الكثير.

يتمتع الأطفال أيضًا بفرصة الاستمتاع بشهر رمضان في الفندق مع ركن الأطفال المليء بالمرح والذي يلبي احتياجات الضيوف الصغار، حيث ستتاح لهم الفرصة للعب في جو إبداعي والاستمتاع ببوفيه خاص بهم.

ومن بين العروض الرمضانية التقليدية التي لا تُنسى في فندق فورسيزونز الرياض اختيار الإفطار أو السحور في أجواء فريدة ومريحة في مطعم إليمنتس، الذي يتميز بالمأكولات السعودية التقليدية والطهي الحي وركن العصائر الطازجة ومجموعة من الحلويات الرمضانية الكلاسيكية.

للحصول على ملاذ مثالي في المدينة، يوفر عرض الغرف الرمضانية الخاصة بالفندق للعائلات ملاذًا مريحًا في غرف وأجنحة تم تجديدها حديثًا وتشمل الإفطار في الخيمة الرمضانية أو مطعم إليمنتس، وخصم 15٪ على المأكولات والمشروبات، وخصم 25٪ على علاجات السبا وخدمة ركن السيارات مجانًا وأيضاً خدمة WiFi مميزة مجانية.

لمعرفة المزيد عن تجربة رمضان في فندق فورسيزونز الرياض، يرجى زيارة الرابط التالي:



https://www.fourseasons.com/riyadh/landing-pages/property/ramadan/