أكد أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص أحد المكونات الرئيسية لرؤية المملكة 2030، وتُعد عاملاً مهماً في الحراك الذي تشهده المنطقة خلال الفترة الماضية في الكثير من المجالات، ومنها المجال التعليمي والثقافي الذي تتمحور من خلاله الشراكة القائمة بين تعليم حائل والقطاع الخاص في مسابقة «لمن الكأس» بنسختها الثانية للبنين والبنات، مشيداً بجهود تعليم المنطقة ومبادرات ودعم القطاع الخاص.

وكان أمير منطقة حائل قد دشن قرعة المرحلة النهائية من مسابقة «لمن الكأس» بنسختها الثانية للبنين والبنات، مع مدير عام التعليم الدكتور منذر البليهد.