نظمت شركة أسواق البحر الأحمر (رد سي مول) مساء أمس (الأربعاء) مبادرة (أبناء الخير) للإفطار الجماعي السنوي للأيتام وأسرهم بالتعاون مع جمعية البر بجدة بمشاركة 135 متطوعاً تابعين لوحدة التطوع بالجمعية لإدارة حشود الحاضرين الذين تجاوز عددهم ألف شخص من الأيتام وأسرهم، بالتنسيق مع قسمي التسويق بالجمعية والأسواق.

وتأتي هذه المبادرة المجتمعية في نسختها الثامنة بعد توقفها لعامين متتاليين بسبب جائحة كورونا، في إطار اضطلاع أسواق (رد سي مول) وجمعية البر بجدة والرعاة المشاركين إضافة إلى مؤسسة (بكِّجها) بمسؤولياتهم الاجتماعية تجاه هذه الفئات وأسرهم والحرص على إدخال البهجة إلى نفوسهم ودمجهم في المجتمع وإثراء علاقاتهم الإنسانية، وبناء الألفة وتوثيق أواصر الأخوة والمحبة بينهم، وتحفيزهم على العطاء الإيجابي بما يجسد قيم التكافل والتراحم في المجتمع المسلم وبما يخلق مزيداً من الانسجام والتعارف والتجانس بين هذه الفئات وباقي أفراد المجتمع.

وتم خلال مبادرة الإفطار تقديم برنامج ترفيهي للأيتام في أروقة أسواق الرد سي مول وتوزيع هدايا على الأيتام واليتيمات مقدمة من عدد من المدارس والمؤسسات التي تفاعلت مع مبادرة (هدية بحب) التي أطلقتها مؤسسة (بكجها) وقام بتسليمها عدد من مسؤولي جمعية البر بجدة، إضافة الى الأستاذة دعاء بن ثابت مؤسِّسة (بكِّجها).

لبِنَات في البناء التنموي

وتعليقاً على هذه المبادرة قال الاستاذ مبارك حسين آل سراج مدير إدارة الاستدامة المالية بجمعية البر بجدة: «تحمل هذه المبادرة الإنسانية الكثير من المعاني والقيم النبيلة التي تستهدف احتضان الأيتام وإدخال البهجة إلى نفوسهم وإشعارهم أنهم جزء من هذا المجتمع الأصيل الذي يحرص دائماً على استشعار قيم التكافل والتراحم الاجتماعي»، مبيناً أن جمعية البر بجدة أولت هذه الفئات العزيزة جل اهتمامها من خلال احتضانهم بالرعاية والتمكين مع حرصها على تهيئة البيئة المناسبة التي تعين على التنشئة السليمة لليتيم ليكون مواطنا صالحاً ومنتجاً يساهم في خدمة الوطن.

وقدم آل سراج شكره لإدارة أسواق الرد سي مول على احتضانها هذه المبادرة الإنسانية النبيلة التي تشكل قيمة أخلاقية كبيرة، داعياً مختلف المؤسسات والشركات إلى تفعيل أدوارها في المسؤولية الاجتماعية ودعم هذه الفئات العزيزة، ومساعدتهم على إزالة الحاجز النفسي الذي صنعته ظروفهم من خلال دمجهم المجتمعي، وإبراز جهودهم ومنحهم مزيداً من الثقة في قدراتهم ومواهبهم وإدخال الثقة والبهجة الى نفوسهم حتى يكونوا لبِنَاتٍ قوية في منظومة البناء التنموي.

إفطار أبناء الخير: عوداً حميداً

من جهتها قالت الأستاذة وديان بايزيد مديرة التسويق في إدارة (رد سي مول): «الحمد لله نعود اليوم لنحتفل بالإفطار مع فئة عزيزة على قلوبنا بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا وها نحن اليوم نجتمع بفضل الله أولاً ثم بجهود حكومتنا الرشيدة بعد انحسار الجائحة أخيراً ونتوجه بالشكر لكل من ساهم بإنجاح هذا الافطار ابتداء بجمعية البر بجدة والرعاة المشاركين والمتطوعين».

«بكِّجها»: هدية بمحبة

أما الأستاذة دعاء بن ثابت مؤسِّسة (بكِّجها) فقالت: «نهدف من خلال مبادرة (هدية بمحبة) إلى خلق أثر اجتماعي وتعزيز الشراكة المجتمعية وقيمة (تهادوا تحابوا) من خلال زرع معنى العطاء في قلوب طلاب المدارس لينشأ جيل يقدِّر متعة الصدقة مع حفظ كرامة قرنائهم ممن لم يملكوا فرصتهم، ولخلق البهجة في قلوب الأطفال المحرومين حيث يقوم كل طالب بإهداء ما يرغب فيه من ألعاب وكتب واكسسوارات وتعبئتها في صندوق «هدية بمحبة» مع كتابة اسمه واسم مدرسته ومن ثم توزيع تلك الصناديق في حفل افطار (أبناء الخير) في الرد سي مول هدية من المجتمع إلى مستفيدي جمعية البر من الأيتام حفظاً لكرامتهم وغرساً لحب المجتمع في قلوبهم الصغيرة».