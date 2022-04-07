بعد جهود محلية ودولية بارزة بذلتها المملكة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتعاونها البناء مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، التي كان آخرها مبادرة الرياض (GlobE) التي أعلنتها خلال رئاستها لدول مجموعة العشرين العام الماضي 2020م، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبعد انضمامها إلى عضوية الأكاديمية لتصبح أحد الأعضاء المؤسسين للأكاديمية باعتبارها منظمة دولية، وانعكس ذلك بأن تحظى بدعم المجتمع الدولي، إذ انتخبت الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد «IACA» المملكة العربية السعودية؛ ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، لتكون عضواً فاعلاً في مجلس الأمناء للأكاديمية لمدة 3 سنوات.ويمثل المملكة في مجلس أمناء الأكاديمية، مدير عام الإدارة العامة لتعزيز النزاهة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد الدكتور شاكر بن أحمد الصالح.يذكر، أن المملكة صادقَت على اتفاقية الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد «IACA» في عام 2013م، وتقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) بتمثيل المملكة في اجتماعات ومؤتمرات الأكاديمية، وتعتبر نقطة الاتصال الرسمية للمملكة في الموضوعات التي تعنى بالأكاديمية، إذ تعد الأكاديمية منظمة دولية تعليمية تعنى بدعم الجهود الدولية المعلوماتية بمكافحة الفساد، من خلال التدريب والبحوث المختلفة.