في الوقت الذي كان ينتظر فيه 250 موظفاً من منسوبي صحة الطائف، أن يصرفوا بدل التميز للعام 2019م، تفاجأوا برد من وزارة الصحة، أن الصرف لن يتم إلا لمن استكمل الجرعة التنشيطية الثالثة كشرط أساسي للصرف، وهذا ما جعل صحة الطائف تسرع في إبلاغ منسوبيها بضرورة سرعة تلقي الجرعة التنشيطية الثالثة حتى تكتمل إجراءات صرف بدل التميز لهم.وعلى الرغم من أن تحقيق ذلك الشرط ممكن مع الأحياء لكن مع الأموات الأمر مستحيل، وفي ظل رفع صحة الطائف قائمة الأسماء إلى الوزارة دون توضيح للحي من الميت تفاجأت أسرة أحدهم بأن معيلهم الذي توفي منذ عام ونصف العام مطلوب منه الجرعة التنشيطية الثالثة.«عكاظ»، واجهت المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان، بتلك الحادثة، ورد قائلاً: «نعم رفعنا أسماء بعض الزملاء لاستحقاقهم صرف بدل التميز لعام 2019م، لكن وزارة الصحة أعادتها إلينا لوجود ملاحظة تتعلق بضرورة أن تستكمل الأسماء المرفوعة الجرعة التنشيطية الثالثة كشرط أساسي لاعتماد الصرف وأبلغنا الزملاء بذلك، وفيما يختص بمن توفي سيتم إرفاق شهادات الوفاة وفي حال اعتماد الصرف سيتم إبلاغ الورثة لاستلام المستحقات».