يحظى عالِم الأبحاث الطبية الدكتور فهد الخضيري بقبول كبير في أوساط المجتمع، كونه يتمتع بشخصية أريحية وتجربة ثريّة وحضور إيجابي؛ وخُلق كريم، يأسر متابعيه وعارفيه ومريديه، وهنا نص مسامرتنا الرمضانية معه.• ما سبب تكرار أسئلة الصحة والتغذية والرياضة؟•• رغم توفر مصادر المعلومات بشكل كبير وسهل وميّسر إلا أن مشكلة بعض الناس أنهم لا يقرأون ولا يبحثون عن المعلومة من مصادرها. كل أسئلتهم متكررة وموجودة في كل المصادر العلمية مجرد بحث بسيط في «جوجل» سيجد الإجابة. لكن الكسل والاتكالية على الغير جعل بعضهم يكرر نفس الأسئلة، وربما يقع ضحية للجشع والاستغلال من قبل بعض المتاجرين بالطب وبالتوعية الصحية أو بيع الوهم ومواد الوهم.أستثقل الدعوات• ماذا تحفظ الذاكرة من رمضان؟•• الذكريات كثيرة وأفضلها صلاة التراويح بالحرم المكي، وبالذات صحن المطاف حينما كان فيه رمل وبحص وحصى يفصله ممرات تتجه للكعبة، وقضاء الليل في الساحات المحيطة بالحرم والأكلات الشعبية التي تباع في تلك الحواري والساحات، إذ كنا نعيش شهر رمضان كاملاً بجوار الحرم في طفولتي لأعوام عدة ولا تزال عالقة بالذهن.• على ماذا تحرص في الشهر الكريم؟•• أحرص على التنويع ما بين تلاوة القرآن والأذكار والأوراد، وأستثقل الاستجابة للمجاملات في دعوات الإفطار أو السحور لأنها تشغل البال وتضيع الوقت في التنقلات وتضيع فرص العبادة.لوم وتقريع• أين تفضّل قضاء شهر رمضان؟•• في بيتي، أو في مكة المكرمة.• هل صمت رمضان خارج الوطن؟•• نعم لمدة ستة أعوام متفرقة أثناء الدراسة بالخارج أو العمل، إلا أنها ليست مثل الصيام بالوطن من حيث الروحانية والمشاعر الرمضانية، بل تختلف جداً وفيها جفاف عاطفي.• هل تدخل المطبخ في رمضان؟•• أحياناً أدخل المطبخ لغرض محدد أو لإعداد تركيبة غذائية صحية لا يجيدها إلا أنا، ولستُ من المرحب بهم في المطبخ أبداً، ودائماً أتلقى اللوم والتقريع على الإخلال بروتين المطبخ فأهرب إثر إنهاء طبختي على عجل.• مَنْ تدعو للإفطار معك؟•• في رمضان لا أحب أن أدعو أحداً ولا يدعوني أحد إلا ما اضطررت إليه من صلة رحم أو لقاء رسمي أو ضمن مهام العمل.وجبات غريبة• ما هي وجبتك المفضّلة؟•• وجباتي غريبة في رمضان. وفق خيارات صحية (تمر. ثم ماء ثم ماء ثم ماء ثم سلطة ثم شوربة البر أو الشوفان الثقيلة بقطع اللحم. ثم الكبسة. (ولا أحب المقليات ولا الأصباغ والألوان الصناعية والمشروبات السكرية).• ماذا تتابع من البرامج التلفزيونية؟•• لا أتابع التلفزيون أبداً إلا في مناسبات معينة أو نشرات الأخبار أو الرسمية الحكومية. وأكره الأفلام والمسلسلات كراهية شديدة. لأني أعرف أنها قصص خيالية وفبركات وبعيدة عن الواقع.• من تفتقد؟•• أفتقد أخي وحبيبي وشقيقي سليمان الذي توفاه الله قبل أعوام، مع نهاية شهر رمضان وكان أقرب خلق الله إلى نفسي.9 ساعات قراءة• كم ساعة تقرأ؟•• أقرأ لساعات وأحياناً ٧ إلى ٩ ساعات متواصلة أو خلال اليوم وبالذات إذا كنت أبحث عن معلومة أو أشتغل على تكوين فكرة مشروع بحثي، وأستمر على ذلك ثلاثة أشهر أو أكثر ثم أتوقف شهراً عن القراءة للراحة ولإعادة ضبط النقاط التي كوّنتها. (كنت أسجّل ماذا أقرأ، وأكتب الخلاصة بمفكرة خاصة وأُلخصها. وكنت في شبابي أقرأ في العام ١١ إلى ١٧ كتاباً، أما الآن فلا أقرأ إلا ثلاثة كتب بالعام)، وأنشغل بوسائط التواصل الاجتماعي أغلب وقتي ففيها مصادر معلومات عالية الدقة ومؤصلة مباشرة بمراكز الأبحاث في أنحاء العالم وتصلك المعلومة أولاً بأول وفي وقتها الذي خرجت فيه أو تم نشرها، بينما في السابق كنا ننتظر شهراً أو شهرين لتصلنا أما الآن فخلال دقائق من نشر البحث يصل إلينا، وهناك اشتراكات بث مباشر مع علماء وأساتذة كبار تناقشه في نتائج الأبحاث أو تستشيره في نفس اللحظة (لذا فلا داعِ الآن للكتب ولا للمؤتمرات بتوفر التواصل المباشر مع ذوي التخصصات العلمية الدقيقة في الحال ونفس اللحظة).• عادة تتمنى عودتها؟التكاتف الاجتماعي وتبادل الأطعمة بين البيوت والصدقة على فقراء الحي عادة رمضانية أتمنى عودتها لأنها كانت تجمع القلوب وتحل أزمات نفسية واجتماعية كثيرة. أما الآن فابتعدت البيوت والقلوب.• دعاء رمضاني تحافظ عليه؟•• (يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، واللهم إني أوكلت إليك تربية أبنائي وبناتي فقد عجزت وأنا لا حول لي ولا قوة وأنت ربهم وإلههم فأصلحهم وربّهم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ).أقرأ لغازي• كاتب أو كُتّاب تقرأ لهم؟•• أقرأ لغازي القصيبي وعبدالله الطريقي وزير البترول السابق، ومحمد أسد وأجاثا كريستي.• قارئ تؤثر تلاوته؟•• الشيخ علي عبدالله جابر يرحمه الله.• هل تصوم عن مواقع التواصل؟•• لا. لا أتوقف ولا أصوم عنها.• تطبيق لا تستغني عنه؟•• تطبيق تويتر. ثم سناب شات ثم الواتساب.• خلق رمضاني تتمنى أن يدوم؟•• حب الناس للخير، والصدقة والتكاتف الاجتماعي وتسامح الناس والهدوء في السير وإتقان العمل وتلاوة القرآن.• طبق رمضاني أعدته والدتك وتتوق إليه؟•• طبق الجريش الرمضاني المعتاد بلحم الإبل إذ اعتادت والدتي (أم سليمان) يرحمها الله على إتقانه وإعداده، يومياً بل ونقوم ونحن أطفال بتوزيعه على بعض الجيران إذ عشت طفولتي آنذاك في حلة القصمان بالرياض.• حكمة أو مثل أو بيت شعر يحضرك دوماً؟•• البيت للحصين بن حمام الفزاري«تأخرتُ أستبقي الحياة فلم أجد ... لنفسي حياةً مثل أن أتقدما».بعض الناسلا يقرأون ولا يبحثونفي الغربةجفاف عاطفيأكره المسلسلات والأفلام