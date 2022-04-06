تلقى مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة (1.459.584) اتصالاً خلال شعبان 1443هـ، ضمن مهام المركز في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص والإجابة على الاستفسارات من خلال أنظمة آلية ومتطورة.

وتنوعت المكالمات الواردة بين بلاغات عن حوادث مرورية وحرائق واستفسار، إضافةً إلى عدد من الحالات الصحية والإنسانية والخدمية الأخرى.

وبلغ عدد البلاغات المستقبلة في منطقة مكة المكرمة (638.760)، وفي منطقة الرياض وصل عدد البلاغات المستقبلة إلى (820.824)، بإجمالي مكالمات مستقبلة في المنطقتين (1.459.584) مكالمة، يعمل عليها كادر متخصص للتعامل مع المكالمات كافة، بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.