نفَّذت الفرق الرقابية بأمانة عسير منذ بداية شهر رمضان المبارك نحو 435 جولة تفتيشية، على المطاعم ومتاجر الحلويات والعصائر ومحلات بيع المأكولات الرمضانية؛ بهدف تعزيز سلامة الغذاء والمعروضات بالأنشطة الغذائية والرمضانية.

وأسفرت الجولات الرقابية عن إغلاق 3 منشآت مخالفة لم تتقيد بالاشتراطات الصحية والبلدية، فيما جرى ضبط 226 مخالفة تتعلق بتدني مستوى النظافة وسوء الحفظ والتخزين وغيرها من المخالفات الصحية.

وأكدت أمانة عسير أن الحَمَلَاتِ الرقابيةَ مستمرةٌ طوال شهر رمضان المبارك؛ لمتابعة امتثال الأنشطة بالاشتراطات الصحية ورصد المخالفات الصحية وتطبيق اللوائح البلدية بحق المخالفين، مع تطبيق الجزاءات الرادعة بحق المخالفات والتجاوزات التي تطال صحة المستهلك.