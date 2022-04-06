أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة عددا من الخدمات الإلكترونية شملت: إلغاء تصريح «نحَّال»، وإصدار تراخيص إنتاج وتكرير زيت الزيتون إلكترونيًا، وتراخيص المختبرات البيطرية، إضافة إلى تفعيل الربط الإلكتروني مع صندوق التنمية الزراعية.

وأوضحت الوزارة أن إطلاق هذه الخدمات الجديدة عبر البوابة الإلكترونية تأتي ضمن عدد من الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية، في إطار جهودها المتواصلة لتمكين التحول الرقمي، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في تطوير الحكومة الإلكترونية، وانطلاقًا من حرصها على تطبيق أعلى معايير تجربة رضا المستفيدين.

وأكدت الوزارة، أن خدمة إلغاء تصريح «نحَّال»، تُمكّن المستفيدين من إلغاء تصريح نحَّال (مزاولة مهنة) الخاص بهم إلكترونيًا، وتهدف إلى تقليل الوقت والجهد على النحَّالين، وحوكمة عمليات إصدار وإلغاء تراخيصهم، وزيادة التكامل الإلكتروني بين خدمات النحَّالين، إلى جانب توفير بيانات نوعية وذكية عن تراخيص النحَّالين في المملكة، موضحةً أن خدمة إصدار تراخيص إنتاج وتكرير زيت الزيتون إلكترونيًا، تُمكّن قطاع الأعمال أو الأفراد من استخراج التراخيص إلكترونيًا، بينما خدمة تراخيص المختبرات البيطرية، تُمكِّن قطاع الأعمال من استخراج تراخيص المختبرات البيطرية من خلال بوابة (نما) للخدمات الإلكترونية، مشيرة إلى أن تفعيل الربط الإلكتروني مع صندوق التنمية الزراعية يستهدف التحقق من العلاقة الافتراضية لصاحب المشروع في تراخيص المشاريع الزراعية، وتتمثل أهم مميزات الربط الإلكتروني في إعطاء موثوقية للبيانات، والتحقق من العلاقة الافتراضية مع المستفيد.

يُذكر أن الخدمات الإلكترونية التي تطلقها وزارة البيئة والمياه والزراعة بشكل متواصل، تأتي في إطار خطة التحول الرقمي للوزارة في قطاعات المنظومة؛ وتستهدف تقليل الوقت والجهد على المستفيدين، إضافة إلى تحقيق مستهدفات إستراتيجية التحول الرقمي، وإتاحة أكبر عدد من الخدمات الإلكترونية لتقليل زيارة فروع ومكاتب الوزارة وتقليل من العمل الورقي ورفع جودة الخدمات ومعاييرها.