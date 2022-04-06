أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد، برامج الدراسات العليا (المدفوعة الرسوم) للمراحل الثلاث (الدبلوم العالي، الماجستير، الدكتوراه)، المتاحة للقبول للعام الجامعي القادم 1444. وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد آل فائع، أن البوابة الإلكترونية للقبول ستكون متاحة لاستقبال الطلبات اعتباراً من صباح الاثنين 8 شوال القادم إلى مساء يوم السبت 20 من الشهر نفسه، وذلك حسب البرامج المتاحة للقبول وشروطها الموضحة على الموقع الإلكتروني لعمادة الدراسات العليا على الرابط https://dps.kku.edu.sa/ar/content/391

وأبان آل فائع أن التقديم متاح للسعوديين والمقيمين، على أن تكون إقامتهم سارية المفعول، داعياً المتقدمين والمتقدمات إلى متابعة أخبار القبول والاختبارات والمقابلات ونتائج الترشيح للقبول عبر الموقع الإلكتروني للجامعة والعمادة وحساباتهما على وسائل التواصل.