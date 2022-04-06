ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 10 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة تبوك.

وأوضح المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه جرى ضبط 9 آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة تعود ملكيتها لمواطن، يعمل عليها 3 مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيمان من الجنسية الهندية، ومقيمان من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية السورية، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

ودعا الرائد المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.