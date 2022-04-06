أجرت والدة الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز عملية جراحية أمس (الإثنين).

وأشار الأمير عبدالرحمن بن مساعد عبر حسابه على موقع تويتر إلى أن والدته ترقد حالياً في العناية المركزة طالباً الدعاء لها.

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد في تغريدته: «أمي أجرت عملية البارحة طالت لساعات وهي الآن في العناية المركزة لا تنسوها من دعائكم جزاكم الله خيرًا وحفظ لكم أمهاتكم وشفى مرضاكم..يا رب عافها واشفها شفاءً لا يغادر سقمًا».





