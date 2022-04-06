أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة تمديد فترة إصدار تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج حتى الـ29 من شهر شوال المقبل 1443هـ.

أوضح ذلك رئيس اللجنة المهندس عبدالله بن عقيل باجابر، مشيراً إلى أن اللجنة مددت فترة إصدار التصاريح مراعاة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التقدم خلال الفترة الماضية، التي كان من المقرر انتهاؤها في شهر شعبان الماضي، وفق ما نصت عليه لائحة النظام. وبيّن باجابر أنه تم تكليف عدد من المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من الأمانة والدفاع المدني، بإجراء الكشف على مساكن الحجاج للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة، إذ يمكن للمواطنين مراجعتها والاطلاع على الاشتراطات المطلوبة، ومن ثم البدء في إصدار تصاريحهم. واختتم باجابر حديثه مهيباً بجميع أصحاب المباني الذين يرغبون تأجيرها بتطبيق كافة الاشتراطات واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها وفقاً للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة، آملاً من الجميع الالتزام بمراعاة ما أشير إليه وسرعة التقدم في أوقات مبكرة كسباً للوقت وتفادياً للتأخير والازدحام.