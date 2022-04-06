مجرد رسالة عابرة على «تويتر» حركت لديه شهامة السعودي الأصيل، واستنهضت عنده روح التفاني لدى المسؤول حتى في أوقات الراحة والإجازات والعطلات الرسمية.مدير عام خدمة البريد السعودي الممتاز، حمد البكر، ضرب أحد الأمثلة الجميلة لرسم الفرحة على وجه إحدى العرائس السعوديات، التي لا تربطه بها أي صلة أو قرابة.يروي البكر تلك القصة في برنامج «ذات» مع سامي الجابر، حين قرأ بالمصادفة إحدى التغريدات على «تويتر»، موجهة له تقول «هل يرضيك تفسد زواج بنت يوم زواجها؟»، ليتفاعل معها البكر - أبو البنات - في التو واللحظة، ويستفسر عن السبب، ليأتيه الرد بأن فستان الزفاف لم يصل للعروس التي تقطن في مدينة حريملاء، ليتواصل بعدها البكر مع زملائه في العمل في خدمة البريد السعودي الممتاز، ويتضح أن الفستان ما زال في مكتب بريد مدينة الرياض. فيقرر البكر -رغم أن الموقف برمته واقع في يوم الجمعة أي عطلة رسمية- أن يتولى مسؤولية توصيل الفستان بنفسه للعروس في منزلها، ولم يتبقَّ على الزفاف سوى دقائق معدودات.وبالفعل اتجه مدير البريد الممتاز إلى مكتب الرياض بصحبة رفيقه في العمل، ووضع الفستان في سيارته، واتجه بسرعة 180 كيلومتراً في الساعة إلى حريملاء، حيث منزل العروس؛ لينتهي الزفاف على أروع ما يكون، وتظل قصة البكر البسيطة بها ألف معنى ومعنى.