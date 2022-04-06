صرح المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية والبحرية في مناطق جازان ونجران وعسير ومكة المكرمة وتبوك من إحباط محاولات تهريب (279,010) أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، و(330) كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، و(39) طناً و(934) كيلوغراماً من نبات القات المخدر، والقبض على (50) متهما، منهم (27) مواطناً و(23) مخالفاً لنظام أمن الحدود؛ (10) من الجنسية الإثيوبية و(6) من الجنسية البنغلادشية و(4) من الجنسية اليمنية و(2) من الجنسية الصومالية و(1) من الجنسية الهندية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.