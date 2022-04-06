أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، تسجيل 108 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 290 حالة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 751404 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 90 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 736013حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9053 حالة وفاة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.