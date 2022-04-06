أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مشروع فرش جامع مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، بالمركز الثقافي الإسلامي في البوسنة والهرسك، الذي يُعد واحداً من أكبر المشروعات الحضارية في منطقة البلقان بمساحة تزيد على 5000 متر مربع.الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالبوسنة والهرسك عامر بن بنوان العنزي، أوضح أن هذا المشروع يأتي في سياق عناية واهتمام القيادة الرشيدة بكل ما من شأنه تهيئة بيوت الله وتجهيزها بكل ما تحتاج إليه، لاسيما مساجد المراكز الإسلامية بدول العالم، وأن الجامع ومرافقه جميعها فرشت بنوعية فاخرة مقاومة للحريق والتعفن، تم تصنيعها من الصوف الفاخر.