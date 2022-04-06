أشاد رئيس مجلس الوزراء في مملكة ماليزيا المتحدة داتو سري إسماعيل صبري يعقوب، بهدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي قدمها للشعب الماليزي، والتي تتكون من 57 طنا من التمور، و46000 نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الملاوية من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، لتوزيعها على الشعب الماليزي والمساجد والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء البلاد.وقدم رئيس مجلس الوزراء الماليزي، خلال تدشينه برامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتفطير الصائمين، وتوزيع التمور والمصاحف، التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بمكتبه بمقر رئاسة الوزراء في بوترا جايا أمس، وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان؛ شكره وتقديره للملك سلمان بن عبدالعزيز ولحكومة المملكة على هذه الهدية.