نزع فريق مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام أكثر من 329 ألف لغم في مختلف المناطق اليمنية منذ انطلاقه في 2018 وحتى نهاية شهر مارس 2022، وذلك عبر استخدام وسائل حديثة ومتطورة وبمشاركة 450 خبيراً في مجال نزع الألغام يشكلون 32 فريقاً في داخل اليمن.ونتيجة لزرع مليشيا الحوثي كميات كبيرة من الألغام، خصوصاً بالمناطق المدنية، وما سببته من وفيات وإصابات بالغة وعاهات للآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، ونظراً للنتائج الملموسة لمشروع «مسام» في حفظ حياة الأبرياء اليمنيين، فقد قام المركز، بتمديد المشروع للعام الرابع على التوالي، سعياً منه للتصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني وتعزيز الأمن في المناطق اليمنية كافة.ولم تكتفِ جهود المركز بإتلاف الألغام الحوثية، بل امتدت لتقديم العلاج لضحاياها، حيث ينفذ المركز إلى جانب مشروع «مسام»، مشروعاً نوعياً آخر وهو برنامج الأطراف الصناعية، والذي يتم من خلاله مساعدة المصابين بالبتر وتقديم الخدمات اللازمة لهم بالمجان، بما في ذلك تركيب أطراف صناعية ذات جودة عالية، وتقديم التأهيل النفسي والبدني لهم، حيث استفاد من المشروع حتى الآن أكثر من 25 ألف مستفيد.