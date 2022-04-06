بحضور وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، أقيم حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين الثالثة والثلاثين، والدفعة الثامنة والثلاثين من طلبة كلية الملك خالد العسكرية، الذي بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة لقائد كلية الملك خالد العسكرية المكلف اللواء الركن سعود بن ناصر الزيد، عبَّر فيها عن سعادته ومنسوبي الكلية برعاية وزير الحرس الوطني حفل التخرج، وقال: إن تخريج دفعة جديدة من الضباط مزودين بالعلم والمعرفة ومدربين على أحدث أنواع الأسلحة يجعلهم قادرين على تحمّل الأمانة والمسؤولية، مشيراً إلى أن الدفعة تضم خريجين من دولة الكويت الشقيقة، ومملكة البحرين الشقيقة.بعد ذلك شاهد وزير الحرس الوطني، والحضور، العرض العسكري العام الذي أظهر فيه طلاب الكلية مهارات عالية عكست المستوى المتقدم الذي تلقوه من التدريب العسكري والانضباط خلال فترة دراستهم الأكاديمية والعسكرية في الكلية، كما شاهد العرض الخاص الذي قدمه مجموعة من طلبة الكلية، ثم أدى الطلبة نشيد كلية الملك خالد العسكرية، بعد ذلك أجريت مراسم تسليم راية الكلية من الرقيب السلف إلى الرقيب الخلف، عقبها ردد الخريجون قسم الولاء والطاعة، ثم أعلنت النتائج العامة للدفعة وأوائل الخريجين والمتفوقين، بعدها كرَّم الأمير عبدالله بن بندر الطلبة المتفوقين، وتسلَّم هدية تذكارية من قائد كلية الملك خالد العسكرية المكلف.