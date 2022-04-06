تقدَم الخدمات التوجيهية والإرشادية لقاصدات البيت الحرام بلغات عدة تشمل الإنجليزية والفرنسية والأوردية والتركية والأوزبكية.وأوضحت مديرة الإدارة العامة للغات والترجمة النسائية دلال بنت عبدالعزيز فلاتة، بأن الموظفات تم تأهيلهن لتقديم حزمة من المبادرات خلال هذا الشهر، منها ما يفيد عاملات المسجد الحرام، والجزء الآخر مخصص للقاصدات الناطقات بغير اللغة العربية.وخصصت إدارة اللغات والترجمة زياً موحداً للمترجمات داخل الأروقة والمصليات النسائية، للتعرف عليهن.وفي السياق، تنفذ القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام خططاً عالية لتنظيم حركة المصلين والمعتمرين وتسهيل دخولهم خلال رمضان المبارك.ويعمل أفراد القوة الخاصة على خدمة قاصدي بيت الله الحرام، وإرشاد المصلين والزائرين والمعتمرين، والحفاظ على أمن وسلامة قاصدي بيت الله الحرام، وتنظيم وتفويج الحشود، وتقديم الخدمات الإنسانية التي تعنى بمساعدة كل محتاج، ومد يد العون له وإرشاد التائهين.وتساهم المتابعة التقنية لرجال القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام عبر الكاميرات الدقيقة المنتشرة في طوابق وساحات المسجد الحرام في تنظيم عمليات الدخول والخروج من وإلى الحرم المكي الشريف والعمل على تحقيق التباعد الجسدي بين قاصدي بيت الله الحرام، كما يقوم رجال الأمن بالتأكد من خلو المسارات المخصصة للمشاة من الجلوس حتى لا تعيق حركة المصلين والمعتمرين.