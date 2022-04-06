صادق ودقق الإسناد المركزي للتوثيق بوزارة العدل على 256 ألف طلب خلال الربع الأول من العام الحالي، من بينها 55 ألف عقد زواج، و149 ألف خدمة لحالات اجتماعية، وأكثر من 17 ألف خدمة لتسجيل حساب المنشآت.ويهدف الإسناد المركزي للتوثيق، إلى دعم التحول الرقمي لكامل الخدمات التوثيقية، وإيجاد مركز موحد لعمليات التوثيق، باتباع منهجية موحدة لجميع الخدمات التوثيقية الإلكترونية، وتبني التقنيات الداعمة للأنظمة الذكية التوثيقية، وحوكمة الإجراءات المتبعة في الخدمات التوثيقية الإلكترونية، ويمثل الذراع التشغيلية لوكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار، حيث يعمل به عدد من الكوادر المؤهلة من كُتّاب وكاتبات العدل، كما يعد قناة دائمة للتكامل مع الجهات الداخلية والخارجية من خلال نظام التوثيق المتكامل أو المنصات الإلكترونية الأخرى.