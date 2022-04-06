رأس أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية الأمير فهد بن سلطان، بمكتبه بالإمارة أمس (الثلاثاء)، اجتماع مجلس إدارة الجمعية بحضور أعضاء المجلس.وفي بداية الاجتماع رحب أمير منطقة تبوك بالجميع، مشيداً بما يحظى به القطاع الخيري والاجتماعي من اهتمام ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، لخدمة المواطن في شتى المجالات. ثم اطلع على تقرير الجمعية الذي استعرض المبادرات التي قدمتها الجمعية للجمعيات الخيرية بالمنطقة، وكذلك تقرير عن الأعمال التي أنجزتها الجمعية خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الأعمال الجاري تنفيذها في رمضان المبارك. وثمّن أمير منطقة تبوك جهود الجميع على تفاعلهم مع أعمال الجمعية وعملهم المشرّف الذي يقومون به، بعد ذلك ناقش المجلس عدداً من النقاط المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها عدداً من القرارات.