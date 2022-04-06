ضرب المواطن عقاب بندر بن ربيعان أروع المثل بتنازله عن قاتل ابنه لوجه الله دون مقابل وفي موقف لا يستغرب على أبناء الوطن الغالي.

وأكد ابن ربيعان في حديثه لـ«عكاظ» ان تنازله عن قاتل ابنه تقرب لله وصلة للرحم ورابط القرابة بينه وبين ذوي القاتل دون أي أطماع دنيوية.

وأشار ابن ربيعان الى انه سن هذه السنة كي يقتدي الآخرون بهذا العمل، وأن ما حدث ليس الا قضاء وقدرا وقد كتبه الله قبل ان يخلق الخلق، لذلك لا يتعجب البعض بهذا التنازل والعفو دون مبلغ مالي، إذ إن الغالب للأسف يفرض مبالغ طائلة بالملايين ولكنها لن تعيد من غادر الدنيا.

وفي رسالة وجهها ابن ربيعان للمبالغين بالديات قال: يجب عليهم ان يراعوا الله في امواتهم ويتقربوا لله بالعفو والصبر، فجزاؤهم عند الله اعظم من اموال الدنيا، والمبالغ الطائلة التي يطالبون بها لن تعيد الموتى للحياة، ومن اراد ان يعفو فليعفُ لوجه الله.