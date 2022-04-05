يتمتع طبيب القلب الدكتور خالد النمر، بطاقة إيجابية، وروحمعطاءة، وثقافة تستحوذ على إعجاب متابعيه، مميز في تخصصه، ويهب الكثير من وقته للناس، خصوصاً في شهر رمضان، نحاولفي هذه الزاوية التعرف على جانب آخر من الجوانب المُشرقة منروحه ووعيه وثقافته.‏• ما الذي يجعل الدكتور خالد النمر طبيبا لكل الناس ويسهم في الوعي الصحي؟‏‏•‏• شكرا للطفكم.. ولكن في نظري التثقيف الصحي هو أمانة يجب أن يقوم بها الأطباء كجزء من المسؤولية المجتمعية، وهم في ذلك شأن بقية المهنيين من مهندسين ومحامين وخبراء كمبيوتر... إلخ. ويجب أن يضعوا نصب أعينهم أنها أمانة ومسؤولية سيحكم عليك بها الآخرون إثر رحيلك كما حكم التاريخ من قبل على غيرك.‏• متى بدأت أول صيام؟‏‏•‏• لا أتذكر بالضبط ولكن بدأ والديَّ - جزاهما الله عني خير الجزاء - في تعويدي على الصيام مبكرا جدا في حوالى السابعة تقريبا، وكانت بقناعة وإصرار منا على إكمال الصيام لباقي اليوم رغم صغر السن.‏• ما الذكريات الأثيرة من رمضان؟‏‏•‏• مقاطع من الذاكرة لا تنسى... حضور الإفطار في الحرم النبوي والتراويح مع والدي، شفاه الله، وجدي، رحمه الله، في الحرم النبوي أيام الشيخ عبدالعزيز بن صالح والشيخ الجبرتي، رحمهما الله، وتعطل السيارة أثناء السفر لأداء العمرة في عز القيظ في رمضان.بين ثلاث مدن‏• هل تعد برنامجاً رمضانياً للشهر الكريم؟‏‏•‏• ليس لدي برنامج خاص، فبعد الرجوع من المستشفى حوالى الرابعة مساء أجلس مع الأبناء قليلا ثم قراءة القرآن ثم الاجابة عن بعض أسئلة السائلين على «الإيميل» أو «الواتس» أو «تويتر»، ثم الإفطار مع العائلة ثم صلاة العشاء والتراويح ثم الرجوع مرة أخرى إلى المستشفى حتى الساعة الواحدة ليلا، ثم ممارسة الرياضة حوالى نصف ساعة ثم سحور خفيف وصلاة الفجر، وهذا كله غير حالات الطوارئ أثناء المناوبات ما يغيّر البرنامج كليا.‏• أين تفضّل قضاء شهر الصيام؟‏‏‏•‏• جربت الصيام خارج المملكة لمدة 10 أعوام، ثم قررت ألا أصوم خارج بلادي قدر الإمكان وأقضيه عادة بين الرياض ومكة والمدينة.ممنوع من الدخول‏• هل تدخل المطبخ وما الذي تجيده من طبخات؟‏‏‏•‏• حقيقة لقد كفتني شريكة عمري، جزاها الله عني خير الجزاء، مؤونة ذلك، وهي تمنع دخولي للمطبخ لكثرة توجيهاتي في مكونات الطبخات.‏• من تدعو لمائدة الإفطار؟‏‏‏•‏• أحب الجو العائلي سواء العائلة الصغيرة أو الكبيرة من الإخوان والأخوات وذرياتهم، وكذلك المناسبات التي أدعو لها أو أدعى إليها.‏• ما هي الوجبات المفضلة؟‏‏‏•‏• شوربة الشوفان، الحريرة، العدس، سمبوسة في الفرن، المشاوي، السلطات بأنواعها.ساعتان للقراءة‏• من تفتقد في رمضان؟‏‏‏•‏• حضور والدي شفاه الله على سفرة الطعام.‏• ما برنامجك التلفزيوني المفضّل؟‏‏‏•‏• للأسف لا يوجد لدي الوقت لذلك.‏• كم ساعة تقرأ، وما أبرز الكتب المفضّلة؟‏‏•‏•عدا رمضان فهناك ساعتان يوميا أقسمهما بين متابعة مستجدات تخصصي، وكذلك ما تيسر من الأدب والتاريخ والشعر مثل شرح ديوان المتنبي وهو آخر ما قرأته.‏• عادة رمضانية تتمنى عودتها؟‏‏‏•‏• أشياء جميلة من الماضي وليس شرطا أن أتمنى عودتها ولكن تظل ذكريات منها مدفع رمضان، ومن كان يقول (وحد الدايم يا نايم، سحورك يا صايم)، وكذلك من كان يضع الإتريك على الباب في الشارع.المنفلوطي والعقاد‏• دعاء رمضاني لا تمل من تكراره؟‏دعاءان:‏اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا‏رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.‏• كاتب تحب أن تقرأ له؟‏‏‏•‏• تأثرت كثيرا بأسلوب المنفلوطي والعقاد والرافعي وقرأت أغلب كتبهم.• قارئ تؤثر سماع تلاوته؟‏‏‏•‏• من الماضين علي عبدالله جابر ومن الحاضرين خالد الجليل.‏• هل تصوم عن مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان؟‏‏‏•‏• أركز في الهدف الذي دخلت «تويتر» من أجله وهو نشر الثقافة الصحية بين الناس.عادة لا أحبها‏• تطبيق في هاتفك تعيش فيه وقتاً أكثر من جيرانه على شاشة الهاتف؟‏‏•‏• «تويتر» طبعا.‏• عادة رمضانية تود الإقلاع عنها؟‏‏•‏• النوم متأخرا.‏• خلق رمضاني تود لو أنه يستمر طيلة ١١ شهراً؟‏‏•‏• تفطير الصائمين ومساعدة المحتاجين.‏• ما الطبق الرمضاني الذي أعدته والدتك وتود أن تذوقه بذات الطعم؟‏‏•‏• الفول والمطبق.‏• ماذا تردد عادة بينك وبين نفسك (بيت شعر - أغنية - مثل)؟‏‏‏•‏• أحب كثيرا شعر المتنبي وأحفظ أغلب أبياته وأتمثل ببيت منه حسب الحال مثل قوله:‏وإذا كانت النفوس كبارا.. تعبت في مرادها الأجسامُ‏ومن الشعر الشعبي قول ابن جدلان:‏يدك لا مدت وفا لا تحرّى وش تجيبكان جاتك سالمة حب يدك وخشها.