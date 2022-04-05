أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (80) مخالفًا لنظام البيئة، (49) مواطنًا و(28) مقيمًا من الجنسية السودانية، ومقيمَين من الجنسية الهندية، ومقيمًا من الجنسية اليمنية، ارتكبوا مخالفات رعي (2032) متنًا من الإبل و(1491) رأسًا من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

ودعا الرائد المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.