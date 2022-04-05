وقعت شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية اتفاقية جديدة مع شركة الحاسوب للتجارة لتعزيز أعمال قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة. وبموجب الاتفاقية الجديدة، تفوض هواوي شركة الحاسوب للقيام بأنشطة المبيعات نيابةً عنها في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، لتعكس هذه الخطوة استمرار التزام هواوي بدعم قطاع التكنولوجيا في البلاد.

وحول توقيع الاتفاقية، قال نائب رئيس شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية كيث لي: «يسعدنا في هواوي أن نعلن تعاوننا مع شركة الحاسوب التي تمتلك سمعة طيبة في المملكة العربية السعودية كموزع تقني رائد، ونحن فخورون بهذا التعاون. ويأتي التعاون مع شركة الحاسوب للتجارة ضمن التزام هواوي بشكلٍ دائم لإيصال أجهزتها وتقنياتها إلى المستهلكين في مختلف مناطق المملكة، ومن خلال العمل مع شركة الحاسوب، سنكون قادرين على زيادة حصتنا السوقية في قطاع الأعمال، بالإضافة إلى زيادة الوعي بهذا القطاع في السوق».

وأنشأت هواوي قسماً خاصاً يركز على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، يهدف إلى بناء علاقاتٍ أوثق مع هذا القطاع، وبالتالي زيادة حصة الشركة في السوق في المملكة العربية السعودية. وقد حقّقت هواوي بالفعل تقدماً كبيراً في دخولها لهذا القطاع، وباتت رائدة حالياً من خلال مجموعتها الواسعة من المنتجات والخدمات المبتكرة والحلول التي تم تطويرها خصيصاً لمساعدة هذه الشركات على تحقيق أهدافها على المدى الطويل. وقد ساهمت هذه الخطوة في بناء سمعة موثوقة لهواوي كشريك رئيسي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل التزامها طويل الأمد عبر الابتكار في منتجاتها وفي حلولها المتقدمة.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة الحاسوب حمد اللحيدان أن هواوي تعتبر علامة تجارية عالمية في مجال التكنولوجيا، ويسعدنا الإعلان عن اتفاقية التعاون معها في المملكة. وأضاف اللحيدان: «تتطلع الشركات في المملكة العربية السعودية على الدوام إلى خلق ميزة تجارية تميزها عن منافسيها، ومع مجموعة منتجات وخدمات هواوي المبتكرة يمكنها تحقيق ذلك، وستمكننا هذه الاتفاقية من توظيف خبرة الحاسوب ومعرفتها العميقة بقطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية، إلى جانب دعم تكنولوجيا هواوي المتقدمة، بما يحقق مزيدا من النمو في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة».

تدرك هواوي جيداً الأهداف التجارية لشركائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة، لذا فهي تحرص على تزويد السوق المحلية بمنتجات تتضمن أحدث التقنيات لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم بإنتاجية وكفاءة أكبر. ويمثل أحد أهم العناصر في هذه الإستراتيجية مفهوم «الأجهزة الفائقة من هواوي» الذي يمنح المستخدم القدرة على الاتصال والتعاون بسلاسة مع منتجات هواوي الأخرى. وهذا يعني أنه يمكن للمؤسسات استخدام أجهزة مثل الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad Pro، وشاشة HUAWEI MateView المستقلة، وأحدث سلسلة من الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook وأحدث سماعات HUAWEI FreeBuds، بالإضافة إلى أحدث سلسلة ساعات HUAWEI WATCH، لتنفيذ المزيد من الأعمال.

تجدر الإشارة إلى أن شركة الحاسوب تأسست في عام 1989 ونمت لتصبح واحدة من أبرز شركات توزيع التكنولوجيا في المملكة العربية السعودية. وقد نجحت في هذا المجال بفضل إستراتيجيتها التنافسية عبر مجموعة متنوعة جداً من المنتجات والخدمات، مع التزامها الثابت بتنفيذ الطلبات في الوقت المحدد. وتقدم الشركة خدمات الطباعة المُدارة، وحلول إدارة المستندات التي تساعد في نقل العملاء نحو إستراتيجية ومهام آلية غير ورقية، ومبيعات الأجهزة المنتظمة للمنتجات التي تشمل أجهزة الكمبيوتر المكتبية، أجهزة الكمبيوتر المحمولة، الطابعات متعددة الوظائف، والخوادم.