حددت وزارة التعليم الجدول الزمني لتسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي وطلاب وطالبات رياض الاطفال للعام الدراسي القادم ١٤٤٤هـ والذي سيكون إلكترونيًا عبر برنامج «نور».

وسوف يبدأ يوم الأحد الموافق للسادس عشر من شهر رمضان المبارك الحالي التسجيل في مدارس تحفيظ القران الكريم الحكومية والتسجيل في المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية، على أن يكون التسجيل في الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية يوم السابع من شهر شوال القادم، ويستمر حتى انتهاء التسجيل في السابع عشر من شهر ربيع الأول للعام ١٤٤٤هـ أو تسديد الشواغر وذلك لمن أكمل ست سنوات أو أقل بـ ٩٠ يومًا كحد أدنى وإلى ١١ سنة و٣ أشهر كحد أعلى.

وتضمن الجدول بداية التسجيل في رياض الأطفال يوم الثامن والعشرين من شوال ويستمر طوال العام لمن أكمل ٣ سنوات ولم يبلغ السادسة على أن يكون تسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية في جميع المدارس اعتبارا من يوم السابع والعشرين من شهر ذي القعدة ويستمر حتى السابع عشر من ربيع الأول لمن تقل أعمارهم عن ٦ سنوات بـ ١٨٠ يوما، على أن يكون تسجيل خريجي روضات المدارس العالمية والأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية داخل المملكة وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة في جميع المدارس اعتبارا من يوم الثالث والعشرين من شهر محرم للعام القادم ويستمر حتى يوم السابع عشر من ربيع الأول لمن أقل أعمارهم عن ٦ سنوات بـ ١٨٠ يوما.