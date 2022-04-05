كرمت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة الجمعية الخيرية بمكة المكرمة تقديراً للجهود المبذولة المميزة من الجمعية لخدمة فئة غالية من الطلاب والطالبات، وذلك ضمن الشراكة المجتمعية، حيث استقبل الدكتور أحمد بن محمد الزايدي مدير إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ نبيل بن صديق جستنيه مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ممثلاً عن الجمعية.

حضر التكريم مساعد مدير عام التعليم لشؤون التعليم الأستاذ علي بن حسين العامودي ومدير عام الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد الأستاذ سليمان الفيفي والمشرف على مكتب وفاء الاستاذ صفر بن عاطي المالكي.

الجدير بالذكر أن للجمعية مركزا خيريا لغسل الكلى يقوم بنحو 50 غسلة كلوية مجانية مع الأدوية لفقراء الحرم، ومركزا لتأهيل مرضى السمع والنطق بخلاف الأنشطة الخيرية المتنوعة التي تخدم المحتاجين لها من فقراء الحرم.