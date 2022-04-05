أصدر مدير عام حرس الحدود المكلف اللواء محمد بن عبدالله الشهري، قرارا بترقية (3419) فردا من منسوبي حرس الحدود، ابتداءً من 15/‏‏ 8/‏‏ 1443هـ، بمختلف الرتب العسكرية في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.وأعرب اللواء الشهري، عن شكره وتقديره لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، على دعمه غير المحدود للقطاعات الأمنية كافة، ولحرس الحدود خاصة، مثمنا توجيهات ومتابعته لجميع الأعمال والمهام التي يقوم بها رجال حرس الحدود.وهنأ اللواء الشهري الأفراد المترقين، سائلاً المولى - عز وجل - لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، داعيًا الله أن يحفظ للوطن قيادته، وأمنه واستقراره.