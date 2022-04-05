علمت «عكاظ»، عن صدور تعميم قضائي من وزارة العدل موجه إلى المحاكم وكتابات العدل يقضي بأن ينتهي دور الدوائر القضائية في الأحكام الصادرة منها بانتقال الملكية بصدور صك الحكم، وأن يكون نقل الملكية في الوثيقة العقارية من خلال تقدم المستفيد لكتابة العدل بطلب نقل الملكية استنادا إلى الحكم الصادر من المحكمة في الموضوع دون الحاجة إلى حضور الأطراف.ونقلت مصادر أن الآلية الجديدة جاءت بناء على الاستفسار عن الصكوك العقارية والإفادة عنها ما بين المحاكم وكتابات العدل بشأن الإفادة عن سريان مفعول الصكوك ومطابقتها لسجلاتها.إلى ذلك، أعلنت وزارة العدل اكتمال إطلاق خدمة التحقق من صكوك حصر الورثة القديمة عبر بوابة ناجز الإلكترونية Najiz.sa، بعد نجاح المرحلة الأولى التي كانت تختص بالصكوك التابعة لمحكمة الأحوال الشخصية بالرياض.وأوضحت الوزارة، أن الخدمة التي أطلقتها شملت جميع الصكوك الصادرة من جميع المحاكم في مختلف مناطق المملكة، ضمن السعي إلى التيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم.وأشارت إلى أن هذه الخدمة تمكّن المستفيد من التحقق من صكوك حصر الورثة غير الإلكترونية ومطابقتها بنسخة إلكترونية من خلال بوابة ناجز.مبينة، أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول على بوابة ناجز الإلكترونية ثم اختيار الخدمات الإلكترونية واختيار خدمة «التحقق من وثيقة حصر الورثة» من خلال الحالات الاجتماعية.وأتاحت وزارة العدل، أكثر من 130 خدمة إلكترونية عبر بوابة ناجز، في جميع القطاعات، عبر خطوات ميسرة؛ ما يغني المستفيدين عن زيارة المقرات العدلية.وقالت المحامية منال الحارثي، إن خدمة حصر الورثة إلكترونيا هي خدمة مجانية تمكن المستفيد من طلب إنهاء حصر الورثة، ويتطلب ذلك إحضار شاهدين ومعدلين والهوية الوطنية وشهادة الوفاة، ويتم إدخال البيانات على موقع ناجز وإضافة الشهود والمعدلين. وسمحت الوزارة بالتحقق من صكوك حصر الورثة الورقية ومطابقتها بنسخة إلكترونية من خلال بوابة ناجز.