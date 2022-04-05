فيما باشر فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، التحقق من معلومات متداولة حول قرار فصل عدد من الإداريين السعوديين ورفع راتب وافد عربي في جمعية خيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة عنيزة، نفى مدير الجمعية عبدالعزيز الشبل، جميع المعلومات المتداولة، وأكد لـ«عكاظ» أنهم قدموا كافة المعلومات المطلوبة في هذا الخصوص لفرع الوزارة.مصادر «عكاظ» أشارت إلى أن الجمعية لم تكتف بذلك، بل خفضت مكافأة معلمي حلقات تحفيظ القرآن الكريم «بنين» إلى 500 ريال، فيما أبقت مكافأة «الإناث» كما هي دون تخفيض.