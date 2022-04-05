بدأت جمعية البر بجدة تنفيذ مشروع «عمرة رمضان» لهذا العام، حيث أدى نحو ٦٠ معتمرا يمثلون الدفعة الأولى من المعتمرين شعائر العمرة أمس بالتعاون مع شركة أبو سرهد للعمرة والزيارة.

وتستهدف الجمعية التكفل بإرسال نحو ٨٠٠ معتمر على مدار الشهر الكريم من مختلف الجنسيات.

وتم خلال رحلة العمرة تقديم عدد من البرامج التوعوية والتثقيفية للمعتمرين، إضافة إلى عدد من الهدايا الرمزية.

ويأتي المشروع الذي بدأ العام الماضي ضمن المشاريع الموسمية التي تنفذها الجمعية خلال شهر رمضان، وبدأتها بمشروع إفطار صائم، بمرحلته الأولى الذي استهدفت فيه إرسال أكواد لـ١٢٥٠٠ مستفيد يحصلون من خلالها على احتياجاتهم من مراكز التسوق بما يعادل ٣٧٥ ألف إفطار على مدار الشهر الكريم.

كما بدأت بتنفيذ المرحلة الثانية من هذا المشروع داخل ساحات الحرم المكي باستهدافها توزيع وجبات جافة على الصائمين بمعدل ١٥٠٠ وجبة يوميا بما يعادل ٤٥ ألف وجبة على مدار الشهر، أما باقي مشاريع الجمعية الموسمية الخاصة بموسم رمضان والعيد فهي مشروع «لحمة رمضان»، الذي يستهدف إيصال اللحوم إلى ٥٠٠ أسرة مسجلة بالجمعية، وكسوة العيد، وعيدية يتيم، ثم زكاة الفطر.