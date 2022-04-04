رغم المشغوليات المتشعبة للعمل الدبلوماسي، يفسح السفير الأردني لدى المملكة العربية السعودية علي الكايد في دواخله مكانا للذكريات الأثيرة في رمضان، وهي ذكريات الطفولة وجمعات الأهل والاحتفال بالشهر الكريم بالأردن، ويعد السفير برنامجا يتضمن الاحتفال مع الأصدقاء بقدوم الشهر عبر دعوات الإفطار والصلاة وتلاوة القرآن الكريم.• سألناه: أين تفضّل قضاء شهر الصيام؟•• في أي دولة إسلامية أكون موجودا فيها.• كم رمضان صمته خارج الوطن؟•• 22 رمضاناً.المنسف والمقلوبة• هل تدخل المطبخ.. ما الذي تجيده من طبخات؟•• لا أجيد الطبخ، لكنني أشتهي بعض الطبخات مثل المنسف الأردني والمقلوبة.• من تدعو لمائدة الإفطار؟•• الأهل والأصدقاء والأحبة.• أذكر لنا وجباتك المفضلة؟•• المنسف، الملوخية، المجدرة، البامية، مقلوبة، والكوارع.• كيف تقضي يوم الصيام؟•• بالدوام ومن ثم التفرغ لقراءة القرآن الكريم والصلاة.• من تفتقد في رمضان؟•• الأهل والأصدقاء بالأردن.• برنامجك التلفزيوني المفضّل؟•• الأمر يعتمد على نوعية البرنامج والمسلسل.• كم ساعة تقرأ، وما أبرز الكتب المفضّلة؟•• أقرأ ساعة قبل النوم، وأبرز الكتب المفضلة هي: كتب التاريخ والسياسة والأدب.• وكاتب تحب أن تقرأ له؟•• فراس السواح.• عادة رمضانية تتمنى عودتها؟•• تقاسم الأكل بين الجيران والأصدقاء.دعاء لا أفارقه• دعاء رمضاني لا تمل من تكراره؟•• يا رب افتح لنا أبواب الخير في هذا الشهر واغفر لنا ما فات واجبُر خواطرنا فيما هُو آت.• وقارئ تؤثر سماع تلاوته؟•• الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، والشيخ السديس.• هل تصوم عن مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان؟•• لا.• تطبيق على هاتفك تعيش معه وقتاً أكثر من غيره؟•• تويتر.• عادة رمضانية تود الإقلاع عنها؟•• كثرة أكل الحلويات.التسامح.. التسامح• خلق رمضاني تود لو أنه يستمر طيلة الـ١١ شهراً الباقية؟•• أجواء التسامح والمحبة بين المسلمين.• ما الطبق الرمضاني الذي أعدته والدتك وتود أن تذوقه بالطعم ذاته؟•• كل الأطباق التي كانت تعدها والدتي رحمها الله.• ماذا تردد عادة بينك وبين نفسك؟•• سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ورضيت بما قسمت لي.