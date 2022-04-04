رأس رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم، جلسة مجلس القضاء الإداري عبر منصة إدارة الرقمية، بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس.

وأوضح فضيلة الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الدكتور علي الأحيدب أن الجلسة بدأت بكلمة رحَّبَ فيها رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف بأعضاء المجلس وقدم لهم التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، مثمنا لهم ما يقدمون من أعمال حيال ما يدرج على جداول أعمال المجلس من مواضيع ومقترحات.

وأفاد الأحيدب أن المجلس قرر إعادة تشكيل دوائر المحكمة الإدارية العليا، وإعادة تشكيل دائرتين قضائيتين في محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض، وقرر ما يلزم تجاه عددٍ من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس.