أطلقت صحة جازان حملة توعوية للوقاية من حمى الضنك تحت شعار «وعيك وقاية» بمشاركة اكثر من 500 متطوع ومتطوعة منتشرين في مختلف مراكز ومحافظات منطقة جازان.

وأوضح مدير إدارة التواصل بصحة جازان وائل بن محمد طميحي أن الحملة تأتي امتداداً لسلسلة من الحملات التوعوية الميدانية التي تشرع في تنفيذها صحة جازان/إدارة التوعية الصحية وكذلك إدارة التطوع الصحي بهدف رفع مستوى الوعي لدى المجتمع من خلال التعريف بمرض حمى الضنك واعراضه وكيفيه تجنب الإصابة به والتعرف على مواقع انتشاره وتكاثره.

وقال طميحي ان الحملة التي تضافرت فيها الجهود من قبل عدد من الإدارات الصحية تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع بأهمية الوقاية من هذا المرض، إذ تم تنفيذ هذه الحملة التوعوية من قبل ادارتي التطوع والتوعية الصحية بمشاركة إدارة نواقل المرض بصحة جازان ومراكز نواقل المرض بمحافظات العارضة وصامطة والعيدابي وصبيا وهروب وبيش والدرب، وكذلك أقسام التوعية في المستشفيات والقطاعات الصحية المنتشرة بمختلف محافظات منطقة جازان.

وأوضح أن الحملة التي جاءت تحت شعار «وعيك وقاية» يشارك فيها اكثر من 500 متطوع ومتطوعة، مزودين بالمحتويات التوعوية الخاصة بهذا المرض التي تساعدهم على إيصال الرسائل التوعوية للمجتمع.