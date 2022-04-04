أعلنت المديرية العامة للجوازات إدراج خدمة «إصدار تصاريح السفر إلى العراق» ضمن قائمة خدمة تواصل على منصة أبشر، تسهيلا على المستفيدين دون الحاجة إلى مراجعة مقارها، والتقيد بالشروط الموضحة عند تنفيذ الخدمة.

ونوهت المديرية إلى أنه يمكن الوصول للخدمة عبر حساب المستفيد في منصة أبشر، واختيار خدمات من قائمة خدماتي وتحديد قطاع الجوازات ثم اختيار خدمة تواصـل وتقديم طلب جديد وتحديد نوع الطلب «خدمة تصاريح السفر إلى الدول المستثناة» ثم اختيار الخدمة الفرعية «تصريح سفر إلى جمهورية العراق» ثم اختيار موقع اللجنة الأقرب لطالب التصريح ثم كتابة وصف مختصر للطلب، بعد ذلك إرفاق صورة من الهوية الوطنية لطالب التصريح وكرت الأسرة للمرافقين، ونموذج التصريح المتوافـر فـي الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للجوازات، وإثبات سكن معتمـد مـن عمـدة الحـي فـي خانة المرفقات حسب الصيغ

المتاحة على الموقع ثم تقديم الطلب.