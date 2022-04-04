أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين)، تسجيل 104إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 296 حالة، ووفاة حالتين.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 751180 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 95 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 735401 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9050 حالة وفاة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.