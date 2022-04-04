استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي في مقر الوزارة بالرياض أمس سفير الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لدى المملكة الدكتور محمد علي بوغازي.واستعرض الاستقبال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.كما بحث المهندس الخريجي العلاقات الثنائية مع تركمانستان وسبل تعزيزها، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض أمس سفير تركمانستان لدى المملكة أوراز تشاريف.