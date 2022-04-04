دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بالهند بسفارة المملكة بنيودلهي برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور لعام 1443 في جمهورية الهند وعدد من الدول المجاورة لها، هي نيبال وسيرلانكا والمالديف. ويستهدف برنامج التفطير توزيع 4500 سلة رمضانية وبرنامج توزيع التمور الفاخرة، والتي تُوزعها الوزارة وفق التدابير الصحية المعمول بها بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الرسمية بتلك الدول.وجرت مراسم التدشين بمقر السفارة بالعاصمة نيودلهي برعاية القائم بأعمال السفارة بالنيابة ماجد بن عبدالرحمن العتيبي وحضور الملحق بدر بن ناصر غانم العنزي والقائمين على عدد من المراكز الإسلامية البارزة في الهند، والدول المجاورة لها.وأشار القائم بأعمال السفارة السعودية بنيودلهي ماجد بن عبدالرحمن العتيبي إلى أن الهدية التي تُوزع عن طريق سفارات المملكة في العالم والملحقيات الدينية فيها تُعبر عن الاهتمام البالغ بإخواننا المسلمين ومشاركتهم فرحة شهر رمضان المبارك، كما تحرص على مد يد الخير والبر للمسلمين حول العالم، مقدماً شكره وتقديره لوزارة الشؤون الإسلامية لحرصها على تنفيذ البرنامج رغم استمرار جائحة كورونا.وشدد الملحق بدر بن ناصر غانم العنزي على أهمية البرنامجين وفائدتهما لاسيما مع تضرر الكثير بسبب ما خلفته جائحة كورونا، مشيراً إلى أن هذه البرامج والهدايا ستصل إلى أكثر من 1500 جهة مستفيدة في الهند والدول المجاورة لها عن طريق أكثر من 100 جهة من المراكز الإسلامية البارزة.