تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، أمس، من أخيه أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بالشهر الفضيل، سائلاً الله تعالى أن يعيده على الجميع باليُمن والمسرات.وبعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة لرئيس جمهورية السنغال ماكي سال، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس ماكي، ولحكومة وشعب جمهورية السنغال الشقيق اطراد التقدم والازدهار.