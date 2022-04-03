قرر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي التمديد لمجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة «الدورة 20» لمدة 180 يوما للمرة الثانية، اعتباراً من 18 رمضان 1443هـ، وذلك لحين صدور القرار الوزاري بتشكيل مجلس الإدارة الجديد «الدورة 21».

وأكد قرار وزير التجارة استمرارية عمل لجنة الإشراف على انتخابات غرفة مكة المكرمة، واستكمال إجراءات العملية الانتخابية كما هو مقرر لها. واستند القرار على نظام الغرف التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/ 37) ولائحته التنفيذية رقم (00010) والقرارات الوزارية ذات الصلة بما تقتضيه مصلحة العمل.

من جهته، شكر رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية هشام بن محمد كعكي وزير التجارة والوزارة، معتبراً أن التمديد لمجلس الدورة العشرين يأتي ضمن الدعم المستمر لقطاع الأعمال في مكة المكرمة، وتكريسا للجهود لاستكمال حزمة المشاريع التي أطلقتها الغرفة خلال الفترة الأخيرة، والتي توجت بافتتاح مركز ريادة الأعمال ومركز غرفة مكة للمعارض والفعاليات التي من شأنها تعزيز الأداء الاقتصادي في مكة المكرمة، وتنمية الأعمال والمجتمع.